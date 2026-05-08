Cierre de fábrica

Cerró una histórica fábrica en Campana y crece la preocupación en el sector del neumático
La empresa iniciará el desmantelamiento de la planta y dejará en la calle a 150 trabajadores. El sector advierte por mayor dependencia de importaciones.
La empresa iniciará el desmantelamiento de la planta y dejará en la calle a 150 trabajadores. El sector advierte por mayor dependencia de importaciones.
Desde el Sindicato aseguran que puede considerarse "fraude laboral" porque la empresa seguirá funcionando.
Si bien cerrará su sede en Mar del Plata el 31 de julio, por estas horas se intenta garantizar la continuidad laboral de los empleados trasladándolos a otras compañías que funcionan en el mismo predio.