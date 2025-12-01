La empresa Caromar decidió cerrar una de sus bocas de venta en Mar del Plata y 15 trabajadores quedaron desempleados. Esta decisión se debe a una reducción a nivel nacional.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, indicaron que “pese a la continuidad operativa en otras localidades, la empresa intenta encuadrar los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, alegando “fuerza mayor” para abonar únicamente el 50% de la indemnización correspondiente”.

En este sentido, Esteban Fraysse, secretario gremial de la entidad, declaró en diálogo con El Marplatense que “no solo cierran la sucursal y dejan a 15 trabajadores en la calle, sino que además toman una decisión cruel: despedir a empleados con más de 20 años de antigüedad, algunos con 28 años en la empresa, personas que estuvieron desde la apertura, que trabajaron durante el incendio, que sostuvieron la operación durante la pandemia como esenciales. Y ahora pretenden pagarles apenas la mitad de lo que corresponde”.

Por este motivo, “apenas nos enteramos, junto con el delegado gremial iniciamos gestiones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia para que intervenga. Estamos a la espera de las cartas documento y mañana a las 9 tenemos la primera audiencia formal”.

Asimismo, señaló que “la firma cuenta con más de diez locales y con una fábrica donde producen detergentes, jabón en polvo y alcohol. No estamos ante un cese real de actividades, sino frente a una maniobra que podría encuadrarse como fraude laboral, porque la empresa sigue funcionando y vendiendo en el resto del país”.

En este contexto, Alejandro Oroño, delegado de los trabajadores, indicó que “las familias están destruidas. Es diciembre, época de fiestas, y la incertidumbre es total. Además, dentro del local hay pedidos ya pagos, camiones con mercadería lista para salir y ningún indicio de que el cierre fuera inminente. La empresa operó con normalidad hasta el sábado a las seis de la tarde”.

“Resulta injustificable que, con la sucursal llena de mercadería y funcionando hasta último momento, la empresa pretenda no pagar la indemnización completa. Es una injusticia absoluta, sobre todo hacia los compañeros que siempre dieron todo. No hay que olvidar que hace diez años, cuando la sucursal se incendió, fueron ellos mismos quienes, con sus manos y herramientas de sus casas, la reconstruyeron”, concluyó.

