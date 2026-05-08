La empresa Cabot Argentina anunció el cierre definitivo de su planta de negro de humo en Campana, lo que implicará el desmantelamiento de las instalaciones y la pérdida de 150 puestos de trabajo -90 directos y 60 indirectos-, tras más de 64 años de actividad en la provincia de Buenos Aires.

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El impacto laboral incluye tanto al personal de planta como a trabajadores vinculados a servicios tercerizados, como vigilancia, comedor, lavadero y mantenimiento. La decisión generó una reacción inmediata del Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo, cuyos integrantes se manifestaron en los accesos a la fábrica y gestionaron una audiencia ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, prevista para el próximo miércoles en La Plata.

Desde la Federación Argentina de la Industria del Caucho expresaron su “profunda preocupación” y advirtieron que el cierre “no constituye un hecho aislado”, sino que representa una señal de alerta para toda la cadena de valor. En un comunicado, señalaron que la salida de un actor clave impacta en el empleo, la integración productiva y la previsibilidad del abastecimiento.

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La entidad subrayó que el negro de humo es un insumo esencial para la fabricación de neumáticos, piezas técnicas y otros productos industriales, por lo que la desaparición del único productor local obligará a las empresas a recurrir a importaciones, con mayores costos logísticos y dependencia externa. Esta situación afecta especialmente a las pymes del sector.

Asimismo, la federación reclamó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que evalúen con urgencia el impacto del cierre y promuevan instancias de diálogo. También reiteró la necesidad de una política industrial orientada a sostener y modernizar proveedores estratégicos, evitando interrupciones en el suministro de insumos críticos.

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La planta de Campana había sido inaugurada el 14 de julio de 1962 como la primera instalación de la compañía en América Latina. Con el paso del tiempo, incrementó su capacidad productiva desde 12.700 toneladas anuales hasta alcanzar unas 85.000 toneladas de negro de humo, insumo clave para la industria del caucho y del plástico.

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El proceso productivo se sustentaba en insumos nacionales, como el aceite decantado proveniente de la refinería de YPF en Ensenada, junto con gas natural local. En los últimos años, la firma había desarrollado iniciativas de autoabastecimiento energético.

Fuente: con información de Infobae