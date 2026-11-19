Las demoradas obras en el Estadio Minella parecen avanzar definitivamente, con algunas acciones que se vienen realizando desde hace unas semanas y con el anticipo de que la semana próxima se estaría removiendo el techo para su reparación. En este contexto, el presidente de la firma Proenter e integrante de la firma concesionaria Minella Stadium, Diego Avila, abrió la puerta a la posibilidad de que vuelva a haber fútbol este verano, siempre y cuando avancen a buen ritmo las obras de puesta en valor que acaban de comenzar.

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En diálogo con la prensa, el empresario sostuvo que si el escenario logra quedar en condiciones con el avance de la primera etapa de obras, podría haber “algún evento deportivo de uno o dos partidos”, y expresó su deseo de que, “si Dios quiere, el tiempo nos acompaña y las obras avanzan rápido”, se pueda realizar “algún evento de verano de fútbol en el Minella”.

Según se informó, el próximo miércoles se avanzará con la remoción del techo para su reparación. La idea es reubicar la hilera de luces para que se pueda utilizar el estadio en horarios nocturnos, mientras se hace la reparación. Es decir, de haber algún partido los próximos meses, se disputaría con la platea descubierta.

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En ese sentido, Avila remarcó que el tiempo que demore bajarse dependerá “de las condiciones climáticas”. Y con relación a los plazos para llegar a la temporada estival, explicó que los trabajos se pusieron en marcha tras la aprobación municipal y el “cambio de accionista de la sociedad que ganó la licitación”.

Al detallar las tareas, el empresario indicó que el proyecto se dividió en etapas y que “la primera etapa básica contempla sacar el techo, arreglar los baños, acondicionar las butacas” y fundamentalmente trabajar sobre “la platea que hoy estaba sin funcionar”, además de “reparar el césped y resolver la iluminación”.

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Por otra parte, descartó nuevas intervenciones inmediatas en el polideportivo al señalar que “ya tuvo sus mejoras y está en funcionamiento”, y remarcó que “hoy toda la energía primero se pone en el Minella”.

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