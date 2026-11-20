La Municipalidad de General Pueyrredon dio a conocer cómo funcionarán los servicios esenciales durante el fin de semana largo, en el marco de la celebración del Día de Santa Cecilia, patrona de Mar del Plata, y el feriado nacional del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

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Durante estos días, la recolección de residuos funcionará con normalidad, mientras que las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social, Obras Sanitarias y Cementerios mantendrán guardias para garantizar la atención de los vecinos.

En cuanto a la atención médica, los centros de salud Ameghino (Luro 10.052), Batán (calles 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (calle 445 al 360) y Oñativia (José Hernández 475) permanecerán abiertos el sábado, domingo y lunes.

Además, el lunes 23, de 8 a 20, el Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) atenderá consultas sin turno previo. Por su parte, el Centro de Salud 1, ubicado en Colón y Salta, funcionará el sábado 21 de 8 a 18, con vacunación de calendario, antigripal y consultorio antirrábico.

La atención odontológica sin turno estará disponible el sábado de 8 a 14 en el Centro de Salud 1 y en los CAPS Ameghino y Batán. Ante emergencias médicas, se podrá llamar al SAME (107), mientras que la línea 109 continuará disponible para consultas de salud mental.

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Respecto a los cementerios, La Loma tendrá atención administrativa el lunes de 8 a 14, mientras que el acceso principal permanecerá abierto de 8 a 17.30. En el Cementerio Parque, los portones estarán habilitados de 7 a 17 y la administración atenderá de 7.30 a 12.30.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad mantendrá guardias de urgencia mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil. También habrá servicio de seguridad en playas de 8 a 20 en todos los balnearios.

En el área de Desarrollo Social, la línea 102 continuará funcionando las 24 horas para situaciones de riesgo que involucren a niños y adolescentes. Para casos de violencia de género estará disponible el 144 y, ante emergencias, el 911. La asistencia a personas en situación de calle podrá solicitarse a través del 147, opción 5, o por WhatsApp al 2235209122.

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Finalmente, Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá guardias operativas para atender inconvenientes relacionados con el agua, las cloacas y los desagües pluviales. Los vecinos podrán realizar consultas por WhatsApp al 2236948900 o comunicarse al 0810-666-2424.

Desde el Municipio recordaron que Defensa Civil atenderá emergencias a través del 103, mientras que el 911 permanecerá disponible para situaciones que requieran intervención policial.

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