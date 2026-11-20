El comercio minorista de Mar del Plata volvió a registrar números negativos durante octubre. Según un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las ventas cayeron un 7,3% en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que gran parte de los comerciantes manifestó preocupación por la situación económica y las dificultades para sostener sus negocios.

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El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), refleja un escenario complejo para el sector. El 50,8% de los comerciantes aseguró que su situación empeoró respecto del año pasado, mientras que el 44,4% indicó que se mantiene igual y apenas el 4,8% reconoció una mejora.

La caída de las ventas también impacta en las ganancias. Casi ocho de cada diez comerciantes calificaron sus resultados económicos como regulares, malos o pésimos, mientras que solo el 22,3% consideró que fueron buenos.

Uno de los datos más preocupantes está relacionado con las inversiones: el 82,5% de los encuestados aseguró que no es un buen momento para destinar dinero a su negocio. En contraste, apenas el 12,7% se mostró dispuesto a invertir.

En cuanto a las expectativas, el panorama tampoco muestra grandes señales de recuperación. El 68,3% cree que su situación económica continuará sin cambios durante el próximo año, el 19% espera una mejora y el 12,7% anticipa un empeoramiento.

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Respecto al empleo, el 96,8% de los comerciantes no prevé modificar su cantidad de trabajadores durante lo que resta de 2026, mientras que el 3,2% evalúa reducir personal.

Frente a estos resultados, el presidente de la UCIP, Blas Taladrid, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sector. “El comerciante marplatense sostiene sus puertas abiertas y a su personal con un enorme esfuerzo, pero con márgenes cada vez más ajustados”, expresó.

Además, señaló que el elevado porcentaje de empresarios que descarta realizar inversiones representa una señal de alerta y remarcó la necesidad de generar condiciones que permitan recuperar el consumo.

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El relevamiento incluyó comercios de distintos puntos de Mar del Plata, pertenecientes a rubros como indumentaria, calzado, ferretería, farmacia, alimentos, bebidas, bazar y muebles, entre otros. Los resultados reflejan un escenario de ventas en retroceso, ganancias ajustadas y escasas expectativas de crecimiento para los próximos meses.

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