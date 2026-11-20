Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación entre comerciantes y vecinos de Mar del Plata. En esta oportunidad, delincuentes robaron el medidor de agua de Fuji Café, ubicado en Rawson al 3200, un comercio que ya había sido víctima de otro episodio delictivo.

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En diálogo con El Marplatense, Sebastián Fernández, responsable del establecimiento, explicó que no se trata de un caso aislado y recordó que en septiembre del año pasado también ingresaron a robar al local. “Nos rompieron el vidrio, entraron y nos robaron lo de la caja, una compu. Y bueno, lo que no se llevaron lo rompieron”, relató.

Sobre el reciente episodio, señaló que los delincuentes se llevaron el medidor de agua, presuntamente para vender el bronce que contiene. Sin embargo, aseguró que la preocupación va mucho más allá de lo ocurrido en su comercio.

“La zona es concurrida pero es tierra de nadie. En el grupo de vecinos estábamos como locos, tratando de cuidarnos entre todos”, expresó Fernández, quien describió una serie de hechos delictivos que, según afirmó, se repiten constantemente en el sector.

Entre los episodios recientes, mencionó que hace pocos días intentaron robarle el celular a un hombre mayor en Rawson y Salta, alrededor de las 18. También aseguró que los vecinos denuncian salideras bancarias, robos de baterías de vehículos y hechos cometidos mediante inhibidores de alarmas.

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“La alarma vecinal suena día por medio, cuando hay alguien raro”, sostuvo. Además, contó que en un edificio ubicado frente al café también sustrajeron las tapas de aluminio de los medidores de gas.

En este contexto, el comerciante cuestionó la falta de patrullajes y aseguró que, pese a las mejoras en el alumbrado público, los problemas de inseguridad continúan. “Presencia policial cero. Es uno de los reclamos que tenemos en el grupo de vecinos”, manifestó.

Si bien reconoció que la instalación de luces LED mejoró la visibilidad durante la noche, sostuvo que “se siente un poquito más seguro, pero no bajaron los problemas”.

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Finalmente, Fernández reflejó el cansancio de quienes viven y trabajan en la zona frente a la reiteración de estos episodios. “La verdad que no sabemos qué hacer. Todas las semanas es uno nuevo”, concluyó.

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