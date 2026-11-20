Este sábado de 09:00 a 12:00, Playa Varese será sede del cierre del ciclo 2026 de gimnasia y newcom para adultos, además de beach handball, vóley y surf para chicos y adolescentes de centros barriales y polideportivos municipales, con exhibiciones de boxeo, ajedrez y futvóley.

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Además, el encuentro será se utilizará para inaugurar la nueva temporada de la Playa Deportiva del EMDER. A partir de enero habrá actividades sistemáticas con diferentes propuestas deportivas y recreativas.

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Muchas propuestas serán libres y gratuitas, mientras que otras requerirán inscripción previa a través de las redes de Deportes Mar del Plata (@deportesmgp), por lo que se recomienda que los interesados estén atentos a sus publicaciones. Además, habrá distintos torneos y campeonatos oficiales abiertos al público sin costo.

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