Con la participación de alrededor de 3000 asistentes y más de 80 stands, concluyó este viernes en Mar del Plata la novena edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026), organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial. Durante tres jornadas, referentes locales, nacionales e internacionales de los sectores naval, marítimo y portuario participaron de conferencias, rondas de negocios, intercambios técnicos y espacios de vinculación.

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La agenda incluyó debates sobre innovación, logística energética, competitividad pesquera, infraestructura portuaria, educación, ciencia y defensa. El acto de clausura contó con la presencia de autoridades sectoriales, universitarias, sindicales y de seguridad, entre ellas el titular del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez; el jefe de la Prefectura Naval Argentina Delegación Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano; el jefe del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo local, prefecto Claudio Moretti; y el director de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la fuerza, prefecto general Néstor Alberto Kiferling.

Durante la ceremonia, encabezada por el presidente y la secretaria general de ABIN, Marcelo Domínguez y Sandra Cipolla, respectivamente, se presentaron tres documentos centrales surgidos del encuentro. Las conclusiones de EINAVAL 2026 reafirmaron que “la industria naval no se defiende, se construye” mediante el trabajo conjunto de trabajadores, empresarios, sindicatos, astilleros públicos y privados, instituciones educativas, inversión y políticas de Estado.

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También se dio lectura a un mensaje de la Pastoral Social de la Diócesis de Mar del Plata, que destacó la importancia de los espacios de diálogo orientados al bien común y al reconocimiento de la dignidad humana.

Por otra parte, se presentó una declaración conjunta sindical y empresarial, elaborada durante un desayuno de trabajo bajo el lema El trabajo en el centro: dignidad, diálogo y compromiso por el bien común. El documento definió a la industria naval como una capacidad estratégica para el desarrollo nacional y la soberanía. Fue firmado por SAONSINRA, SIMAPE, SOMU, SUPA, FESIMAF, SICONARA, el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, la CGT Regional Mar del Plata-Batán, ATE Ensenada y el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata.

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En el tramo final de la ceremonia, Marcelo Domínguez destacó la consolidación de EINAVAL como un espacio de reflexión sobre el modelo productivo nacional y entregó a Sandra Cipolla, secretaria general de ABIN y presidenta de SPI Astilleros, la distinción Mujer de la Industria Naval Argentina 2026, en reconocimiento a su trayectoria y al creciente protagonismo femenino en el sector.

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Al agradecer el acompañamiento de expositores, comitivas, fuerzas armadas y de seguridad, Cipolla resaltó el alcance del encuentro pese al complejo contexto que atraviesa la actividad. “Hemos podido transmitir a la comunidad en su conjunto lo que significa la industria naval para el país. Ya trascendió, ya EINAVAL no es nuestro. Ya EINAVAL es de ustedes”, expresó.

Finalmente, los organizadores confirmaron la realización de la décima edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval, que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2028.

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