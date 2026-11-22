Mar del Plata tendrá un domingo 22 de noviembre con tiempo variable y probabilidad de lluvias, en una jornada que combinará períodos de abundante nubosidad, precipitaciones y algunos momentos de mejora.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 20°C, con un ambiente fresco durante las primeras horas y condiciones más templadas hacia la tarde.

Durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. El cielo permanecerá mayormente cubierto y los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Para la tarde, se mantiene la posibilidad de tormentas aisladas, mientras que la temperatura llegará a su punto más alto. El viento rotará hacia el sudoeste y aumentará su intensidad, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En cuanto a la humedad, se prevén valores elevados durante la madrugada y la mañana, que podrían superar el 90%, con una disminución progresiva hacia la tarde. Estas condiciones favorecerán una sensación de ambiente húmedo durante buena parte del día.

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Hacia la noche, el panorama meteorológico comenzará a mejorar, con una disminución de la probabilidad de lluvias y una temperatura cercana a los 15°C. Los vientos continuarán desde el sudoeste, aunque con menor intensidad.

De esta manera, el domingo se presentará con condiciones poco favorables para las actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales, cuando podrían registrarse nuevas precipitaciones.