Un nuevo accidente en los médanos de Pinamar volvió a poner en evidencia los riesgos de la circulación de vehículos todoterreno sin las medidas de seguridad correspondientes, a pocas semanas del inicio de la temporada de verano. Dos jóvenes resultaron heridos este sábado tras volcar con un UTV en la zona de La Frontera.

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El vehículo era ocupado por una adolescente de 16 años y un joven de 19, quienes circulaban sin casco al momento del siniestro. Tras el vuelco, ambos fueron asistidos por personal de Seguridad en Playa y trasladados al Hospital Municipal de Pinamar.

Según se informó, los dos sufrieron lesiones leves y permanecen fuera de peligro. No obstante, el episodio volvió a generar preocupación por los riesgos asociados al manejo de estos vehículos en sectores de médanos.

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El hecho se suma a otros accidentes graves registrados en los últimos años en Pinamar y otros destinos turísticos, donde los vuelcos de UTV y cuatriciclos encendieron reiteradamente las alarmas por las condiciones de circulación.

De cara al verano, el episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de respetar las zonas habilitadas, los límites de velocidad y las medidas de protección, entre ellas el uso del cinturón de seguridad y el casco cuando corresponda, además de contar con la habilitación necesaria para conducir.

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