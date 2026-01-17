vehículo UTV

Nuevo accidente con cuatriciclos en la Costa: dos mujeres heridas en Villa Gesell
El hecho ocurrió en una zona de camping. El episodio se suma a otros siniestros recientes con vehículos especiales en la Costa Atlántica.
El hecho ocurrió en una zona de camping. El episodio se suma a otros siniestros recientes con vehículos especiales en la Costa Atlántica.
El fallo judicial restringe la circulación de vehículos recreativos en una zona clave de médanos. A partir de ello, el gobierno local anunció que recurrirá la medida al considerar que afecta la actividad turística y no distingue entre usos responsables e imprudentes.
Tras el grave siniestro que dejó a Bastian en estado crítico, la ONG Luchemos por la Vida denunció la falta de controles.
El hecho ocurrió en la zona limítrofe con Costa Esmeralda y se suma a otros siniestros recientes en la ciudad, incluido el choque que dejó a un menor de 8 años internado en terapia intensiva.
La Justicia imputó además a los conductores de los otros vehículos involucrados en el choque ocurrido en La Frontera. Mientras, el niño de 8 años continúa internado en grave estado.
La víctima, de 34 años, era oriunda de San Martín y estaba de vacaciones junto a familiares y amigos. "Sufrió lesiones en el tórax, cabeza, cuello y múltiples golpes", por lo que fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció a la 1.30 de este miércoles.