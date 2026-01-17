vehículo UTV

Una mujer murió en Pinamar al volcar en la playa en un todoterreno

La víctima, de 34 años, era oriunda de San Martín y estaba de vacaciones junto a familiares y amigos. "Sufrió lesiones en el tórax, cabeza, cuello y múltiples golpes", por lo que fue trasladada de urgencia al hospital, donde falleció a la 1.30 de este miércoles.