Un nuevo accidente con vehículos especiales se registró en la Costa Atlántica, esta vez en Villa Gesell, donde dos mujeres resultaron heridas tras el vuelco de un cuatriciclo en una zona de camping. El episodio ocurrió a menos de una semana del grave hecho sucedido en La Frontera, en Pinamar, donde el niño Bastian Jerez permanece internado en estado crítico.

El incidente tuvo lugar en el camping Pucará, donde dos mujeres de 27 y 31 años volcaron mientras circulaban a bordo del cuatriciclo. Según informaron fuentes municipales, una de ellas sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y un traumatismo de columna, sin sensibilidad en los miembros inferiores al momento de la primera atención. La otra mujer presentó lesiones de menor gravedad, compatibles con un cuadro de politraumatismos.

Ambas fueron trasladadas a un nosocomio de Mar de Ajó, donde se les practicaron estudios tomográficos para precisar el diagnóstico. Tras esa evaluación, se determinó que la mujer de 31 años presentaba compromiso lumbar, por lo que fue derivada posteriormente a un centro de mayor complejidad. En ninguno de los casos fue necesario realizar intubación ni brindar asistencia respiratoria con oxígeno.

El nuevo episodio vuelve a encender la alarma por el uso de vehículos especiales en zonas costeras. Como ocurre cada temporada de verano, cuatriciclos y UTV protagonizan incidentes de diversa gravedad en playas y médanos. Al caso de Villa Gesell se suman el vuelco de un UTV en la zona de La Frontera, en el norte de Pinamar, y el grave accidente que dejó con severas lesiones a Bastian Jerez.

Fuente: con información de DIB

