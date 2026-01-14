Un nuevo accidente con un vehículo tipo UTV se registró en las últimas horas en la frontera entre Pinamar y Costa Esmeralda, donde un hombre volcó mientras circulaba y sufrió una fractura de cadera, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó.

Según se informó, en el UTV viajaban dos personas y el siniestro ocurrió sin la intervención de terceros. Un instructor que se encontraba en la zona se acercó al lugar y encontró el vehículo volcado, con una persona consciente a unos metros del rodado, en posición boca arriba e inmovilizada, a la espera de asistencia médica.

El hombre herido fue atendido en el lugar y posteriormente derivado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó, donde quedó internado y fue atendido por una fractura de cadera.

Este episodio se suma a otro grave accidente vial ocurrido recientemente en Pinamar, en el que un niño de 8 años, identificado como Bastian, resultó gravemente herido tras un choque múltiple registrado en la intersección de las calles Libertador y Ameghino, durante la tarde de este lunes.

El menor permanece internado en estado crítico en terapia intensiva y, ante la gravedad del cuadro, familiares y allegados realizaron un urgente pedido de dadores de sangre, que fue difundido a través de redes sociales y motivó la llegada de numerosas personas al Hospital de Pinamar para colaborar.

Los hechos reavivan la preocupación por la seguridad vial en la ciudad, especialmente en zonas de alto tránsito turístico y circulación de vehículos recreativos.