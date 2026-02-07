La asociación civil Luchemos por la Vida difundió un comunicado en el que alertó sobre los reiterados siniestros viales protagonizados por cuatriciclos y vehículos todoterreno en los médanos de la costa bonaerense, y cuestionó la responsabilidad de las autoridades locales por la falta de controles y regulaciones en zonas de alto riesgo como Pinamar.

Según el documento, “como todos los veranos, Pinamar se lleva el triste podio de sumar graves heridos por siniestros de tránsito protagonizados por irresponsables al volante de cuatriciclos y otros vehículos todoterreno”. El caso más resonante fue el de Bastian, un nene de 8 años que el 12 de enero resultó gravemente herido y permanece en estado crítico tras un choque frontal entre una UTV y una camioneta Amarok mientras circulaban por los médanos de La Frontera.

La organización recordó que esa zona es “tristemente célebre por la cantidad de muertos que ha acumulado en los últimos años, al menos 6 desde 2016 y decenas de heridos graves”, y advirtió que hechos similares también se registraron en otros puntos de la costa bonaerense como Villa Gesell y Costa del Este.

Con relación al episodio ocurrido en Pinamar, Luchemos por la Vida recordó que Noemí Quirós, conductora de la UTV, y Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta Amarok, “ambos alcoholizados, fueron inhabilitados por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires”.

Sin embargo, la entidad consideró que las sanciones “llegan tarde para las víctimas, que podrían haberse evitado de haber asumido las autoridades locales su responsabilidad de controlar y sancionar a los conductores de este tipo de vehículos”.

Además, se remarcó que, más allá de la responsabilidad individual de los involucrados, “la falta de controles y de regulaciones, así como de señalizaciones y delimitaciones efectivas de los lugares en los que se permite este tipo de conducción de riesgo, es la principal causa de estas lesiones y muertes en el tránsito”.

En ese marco, la organización dirigió un mensaje directo al jefe comunal de Pinamar, Juan Ibarguren: “No es justo ni inteligente poner en riesgo la vida de las personas, evitando controlar y sancionar para mantener negocios redituables en los médanos de la Costa”.