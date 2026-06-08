prevención accidentes

Congreso de Seguridad Vial en Mar del Plata: debate sobre prevención y políticas públicas
El encuentro se realizará del miércoles al viernes en el Museo MAR y reunirá a especialistas, funcionarios y familiares de víctimas.
El encuentro se realizará del miércoles al viernes en el Museo MAR y reunirá a especialistas, funcionarios y familiares de víctimas.
El intendente Miguel Lunghi se reunió con autoridades nacionales. Iluminación, cartelería y ocupación de los espacios ubicados entre la ruta y las colectoras entre los principales reclamos.
El siniestro se registró en Colectora y calle 46.
Fue trasladada al HIGA con politraumatismos. En tanto, el conductor de 63 años tenía la documentación en regla.