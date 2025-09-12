El concejal Diego García, de Unión por la Patria (UxP), presentó un proyecto de decreto en el Honorable Concejo Deliberante para crear una mesa de trabajo, con el objetivo de coordinar acciones de prevención de accidentes y garantizar mayor protección para las familias que viven en los barrios de la zona norte de Mar del Plata.

Ads

La propuesta surge a partir de la preocupación por la gran cantidad de siniestros viales ocurridos en los últimos meses, un importante número con consecuencias fatales, en un área donde la circulación vehicular de autos, colectivos, camiones, ciclistas y peatones convive con una intensa vida barrial.

“Estamos hablando de una zona con barrios consolidados, escuelas, clubes, centros de salud y comercios. Hablamos de cuidar a nuestros vecinos y de salvar vidas. Esta mesa de trabajo busca articular medidas concretas para trabajar en este sentido”, manifestó el edil a cargo de la propuesta.

Ads

Puede interesarte

El decreto establece que la mesa de trabajo estará integrada por organismos municipales, asociaciones vecinales de fomento, organizaciones de víctimas de siniestros viales, la comunidad educativa de la zona, cámaras empresarias de transporte y otros actores institucionales y sociales.

Entre sus funciones, se destacan: promover la reducción de la velocidad máxima en áreas urbanas y residenciales, generar campañas de concientización, articular políticas de tránsito y transporte, y diseñar estrategias de ordenamiento vial que prioricen la seguridad de las personas .

Ads

A su vez, el concejal subrayó que “la seguridad vial no puede pensarse de manera aislada" y remarcó que "necesitamos un abordaje integral que involucre al Estado en todos sus niveles y a las instituciones de la comunidad”.

La iniciativa surge a partir de demandas de los vecinos de los barrios El Sosiego, Estación Camet, El Tejado, La Trinidad, La Laura, Castagnino, 2 de Abril, Las Margaritas y La Florida, que desde hace tiempo reclaman medidas concretas frente a los distintos accidentes viales que han ocurrido en la zona. Con este proyecto buscan articular esfuerzos con las instituciones y con el Estado para prevenir tragedias y garantizar un tránsito más seguro para todos.