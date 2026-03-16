Dos siniestros viales se registraron en las últimas horas en distintos puntos vinculados a la ciudad de Mar del Plata, aunque afortunadamente en ambos casos no se reportaron personas heridas.

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El primero ocurrió durante la mañana de este lunes sobre la Autovía 2, a la altura de la rotonda del aeropuerto marplatense. Según relataron los ocupantes del vehículo, un automóvil que circulaba por la traza impactó contra el guardarraíl, hizo un trompo y terminó detenido en dirección contraria a la que transitaba.

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De acuerdo al testimonio de uno de los pasajeros, el incidente se habría producido luego de que una camioneta los encerrara en la ruta, provocando la maniobra que derivó en el choque. A pesar de la violencia del impacto, el vehículo no fue embestido por otros autos que circulaban por la autovía.

En tanto, durante la madrugada se produjo otro fuerte choque en la intersección de la Avenida Félix U. Camet y la calle Cura Brochero. En este caso tampoco hubo heridos, aunque uno de los conductores fue sometido a un control de alcoholemia.

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El test arrojó un resultado positivo de 1,58 gramos de alcohol en sangre, un nivel muy por encima del límite permitido para conducir, por lo que se labraron las actuaciones correspondientes. Ambos episodios vuelven a poner en foco la problemática de la seguridad vial y la importancia de conducir con precaución.



