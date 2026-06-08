El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, junto a la Fundación Estrellas Amarillas, realizará el V Congreso Nacional de Seguridad Vial del miércoles 10 al viernes 12 en el Museo MAR, con la participación de especialistas, legisladores y referentes de todo el país.

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El encuentro tendrá como objetivo central fortalecer las políticas públicas destinadas a reducir la siniestralidad y promover una movilidad segura, bajo la consigna Señales de ausencias eternas, en alusión a las estrellas amarillas que recuerdan a las víctimas de siniestros viales.

“Cada estrella amarilla representa una ausencia que nos interpela como Estado. Por eso trabajamos todos los días para fortalecer los controles, la educación vial y las políticas de prevención que permitan salvar vidas”, sostuvo Martín Marinucci, titular del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

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La apertura se llevará a cabo el miércoles 10 a las 10:00 y estará a cargo de la subsecretaria de Políticas Culturales bonaerense, Victoria Onetto; la presidente de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González; y el propio ministro.

Durante las jornadas se abordarán ejes como rutas seguras, gestión de datos y observatorios viales, con exposiciones de José Arteaga, Marcos Pisano, Roberto Vázquez y Facundo Coudannes. También se desarrollarán paneles sobre justicia y legislación, con foco en la reforma del Código Penal y la Ley de Víctimas, en los que participarán Walter Gorbak, Natalio Nicodemo, María Luján Rey, Viviam Perrone y Silvia González.

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Asimismo, se realizarán espacios sobre educación y semántica vial a cargo de Karina Winckler y Juan José Niedfield, junto con la presentación del Plan Estratégico Provincial de Educación y Concientización en Movilidad y Convivencia Ciudadana, encabezado por Marcela Passo.

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El jueves se desarrollará un hackathon intensivo coordinado por Guillermo Pacharoni y Laura Pedernera, con mesas técnicas sobre salud mental, educación, seguridad, justicia, periodismo, observatorios viales e infraestructura.

En paralelo, de 10:00 a 17:00 durante las tres jornadas, se llevará adelante una feria vial interactiva con simuladores de vuelco, circuitos pedagógicos y stands institucionales de distintas organizaciones y fuerzas de seguridad.