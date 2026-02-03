Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, anunció que el Municipio presentará una apelación judicial contra la resolución que prohíbe la circulación de cuatriciclos y otros vehículos recreativos en la zona de médanos conocida como La Frontera, uno de los sectores más concurridos durante la temporada de verano.

Ads

La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial N.º 4 de Dolores, que ordenó la suspensión inmediata de actividades motorizadas como pruebas de destreza, maniobras riesgosas y competencias informales, ante la falta de controles, señalización y delimitación entre vehículos y peatones. El fallo sostiene que esta situación genera riesgos graves para la seguridad, con antecedentes de accidentes de extrema gravedad.

La decisión judicial se originó a partir de un recurso de amparo presentado luego del siniestro ocurrido a mediados de enero, en el que un niño de 8 años resultó gravemente herido tras ser embestido por un vehículo en los médanos. El caso reavivó el debate sobre la convivencia entre actividades recreativas motorizadas y el uso turístico y familiar de la zona.

Ads

En la resolución, el juez remarcó que el Estado municipal tiene la obligación de garantizar controles efectivos, incluso en espacios privados de acceso público, y señaló que la prohibición podría revisarse si se implementan medidas concretas de ordenamiento, señalización y fiscalización.

Desde el Ejecutivo local, el intendente expresó su rechazo al alcance del fallo y consideró que la prohibición generalizada afecta a quienes realizan la actividad de manera responsable. En ese sentido, confirmó que el Municipio avanzará con una apelación para intentar revertir la decisión y defendió el uso recreativo de cuatriciclos y 4x4 como parte de la actividad turística y económica de Pinamar.

Ads