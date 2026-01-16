El padre de Bastián Jeréz fue imputado por lesiones culposas tras el accidente ocurrido en La Frontera, Pinamar, que dejó al niño de 8 años en grave estado de salud. La medida judicial fue notificada hoy y también alcanza a los conductores de la camioneta Amarok y del UTV involucrados en el choque.

Según la imputación, la Justicia considera que el padre del menor fue responsable de que el niño no llevara colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto. En paralelo, se dispuso el secuestro de los dos vehículos para la realización de peritajes que permitan establecer la mecánica del accidente.

Bastian viajaba en el UTV junto a su familia y, tras el choque, fue su padre quien lo trasladó en brazos hasta una posta del Operativo de Prevención ubicada a pocos metros del lugar del hecho. El niño permanece internado desde hace varios días con múltiples fracturas de cráneo.

En las últimas horas, Manuel Molinari, empresario de Junín y conductor de la camioneta Amarok, difundió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto. “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”, expresó, y agregó: “Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”.

En cuanto a la evolución médica, el menor fue trasladado ayer desde el Hospital Municipal de Pinamar a Mar del Plata, donde quedó internado en el Hospital Materno Infantil. Tras ser estabilizado, se le realizaron estudios de alta complejidad que permitieron detectar múltiples fracturas de cráneo y se le colocó una válvula para el control de la presión intracraneal.

Esta mañana fue sometido a una tercera intervención quirúrgica. Desde el hospital informaron que el niño permanece internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado, y que su familia recibe contención psicológica.

Por su parte, la madre del niño, Macarena, desmintió versiones iniciales sobre el hecho y aseguró que no se trató de una carrera ni de una maniobra imprudente deliberada. “Iban regresando a la casa donde se hospedaban cuando se produjo la colisión”, explicó, y detalló que el padre del menor también sufrió lesiones y permaneció en estado de shock tras el impacto.

Fuente: con información de Infobae