Un incendio se desató en una vivienda ubicada en Salta 1027 y motivó la intervención de una dotación de bomberos del Cuartel Centro.

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Según la información oficial, el fuego se inició en el sector del entretecho de la propiedad, donde se registró un incendio declarado que requirió tareas de extinción.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que los propietarios no se encontraban en el interior de la vivienda, por lo que comenzaron de inmediato con el operativo para controlar las llamas y evitar su propagación.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, así como el alcance de los daños materiales.

El personal continúa trabajando en el lugar y se aguarda información sobre el resultado del operativo.

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