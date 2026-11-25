“Nos gusta el lugar, pero es necesario que haya servicios acordes a la época en que vivimos”. Con esa definición, Osvaldo Echarte, integrante de la Asociación Civil Parque Peña, sintetizó la realidad cotidiana de los vecinos del sector norte de Mar del Plata, al norte del arroyo La Tapera. Si bien destacó el apego de la comunidad por el entorno, advirtió que la zona arrastra carencias estructurales en servicios básicos, transporte y transitabilidad que contrastan con sectores cercanos de la ciudad.

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Al describir la conformación del área, Echarte señaló que la región abarca sectores con características similares, como Félix U. Camet, Las Dalias, Parque Peña y Jardines de Peralta Ramos, con disparidad en la densidad poblacional y la presencia de dos grandes superficies: el Parque Camet, de unas 127 hectáreas, y la Planta de Efluentes, de alrededor de 180 hectáreas.

Según explicó en diálogo con El Marplatense, el referente barrial, la población creció de manera exponencial en los últimos años a partir de la construcción del emisario submarino, obra que permitió revertir el impacto ambiental negativo que generaba el mal funcionamiento de la antigua planta de tratamiento. De todos modos, recordó que en el sector desembocan colectoras máximas cloacales de Mar del Plata, una particularidad que distingue a estos barrios de otros puntos de la ciudad.

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Sobre el presente del barrio, Echarte indicó que atraviesan una etapa de reconstrucción tras los cambios generados por el emisario, pero remarcó que persisten las deficiencias habituales de la periferia marplatense. En ese marco, sostuvo que son el único barrio de la zona sin agua corriente, pese a que los pozos están ubicados en Colonia Barragán y el abastecimiento pasa cerca de los cerca de 8000 habitantes que estimó que tiene Parque Camet. Agregó que mantuvieron gestiones con autoridades de Obras Sanitarias (OSSE) a la espera de una solución, ya que consideran que “en el año 2026 el agua corriente es una cuestión esencial”.

Tampoco cuentan con gas natural, que llega a las inmediaciones pero no entra al barrio, mientras que la cloaca figura como el único servicio presente. Al analizar las dificultades para avanzar en estas prestaciones, Echarte apuntó a un cambio en el esquema de financiamiento: explicó que hoy el acceso a esos servicios se plantea bajo una lógica privada o de “si lo querés, pagalo”, lo que resulta muy difícil de afrontar para la organización vecinal y en zonas sin alta densidad poblacional, a diferencia de lo que definió como una “lógica de construcción social” en la que el Estado impulsaba las obras y los vecinos financiaban luego esas necesidades básicas.

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En su repaso por la rutina diaria, Echarte observó que estar al norte del arroyo La Tapera implica vivir fuera del ejido urbano, lo que genera una fuerte asimetría respecto de otros sectores de Mar del Plata ubicados a pocos minutos que sí disponen de servicios, mejor iluminación y traslados. A ello sumó falencias en el transporte público, la recolección de basura y el estado de las calles, problemas que vinculó con la gestión y con el contexto complejo del país y de la ciudad.

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Respecto de la circulación interna, advirtió que moverse por los barrios es “extremadamente complejo”. Explicó que quienes tienen auto enfrentan calles intransitables, pero el impacto es mayor para quienes caminan o dependen del transporte público: señaló que un vecino que viaja a trabajar en colectivo debe salir con “dos pares de zapatillas o zapatos”, ya que en días de lluvia se inundan las calles, se acumula barro y la frecuencia de los colectivos no es buena. Aun así, resumió la postura de los vecinos al señalar que es su lugar y que deben seguir trabajando para mejorarlo.

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