Entraron en vigencia hoy nuevos sentidos de circulación en un cuadrante del barrio Los Pinares, delimitado por las calles Joaquín V. González, Strobel, Florisbelo Acosta y Ortega y Gasset, a raíz de un pedido de vecinos y comerciantes para mejorar el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial en una zona residencial, comercial y educativa.

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De acuerdo con lo informado, las calles del sector que actualmente tienen doble mano pasarán a contar con un único sentido de circulación, a excepción de Florisbelo Acosta y Joaquín V. González. La medida apunta a optimizar la fluidez vehicular y reducir riesgos en un área de intensa circulación cotidiana por su cercanía con la Escuela Municipal Nº16.

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Para acompañar la implementación y facilitar la orientación de conductores y peatones, el Departamento de Ingeniería de Tránsito desplegará un operativo de demarcación y adecuación de la señalética vertical en todo el perímetro. Los trabajos incluyen la instalación de 21 flechas indicadoras de sentido de circulación, 3 señales de nomenclatura vial y 3 carteles de contramano, además del retiro de carteles en desuso y el reemplazo, reubicación, nivelación y aplomado de las chapas de las esquinas.

Finalmente, se pidió a vecinos y automovilistas que transitan habitualmente por el barrio circular con precaución y prestar especial atención a la nueva señalización en cada cruce durante los primeros días de aplicación del esquema.

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