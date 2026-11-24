Entraron en vigencia nuevos sentidos de circulación en un sector del barrio Los Pinares
El cambio abarca el cuadrante delimitado por Joaquín V. González, Strobel, Florisbelo Acosta y Ortega y Gasset, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial cerca de la Escuela Municipal Nº 16.
Entraron en vigencia hoy nuevos sentidos de circulación en un cuadrante del barrio Los Pinares, delimitado por las calles Joaquín V. González, Strobel, Florisbelo Acosta y Ortega y Gasset, a raíz de un pedido de vecinos y comerciantes para mejorar el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial en una zona residencial, comercial y educativa.
De acuerdo con lo informado, las calles del sector que actualmente tienen doble mano pasarán a contar con un único sentido de circulación, a excepción de Florisbelo Acosta y Joaquín V. González. La medida apunta a optimizar la fluidez vehicular y reducir riesgos en un área de intensa circulación cotidiana por su cercanía con la Escuela Municipal Nº16.
Para acompañar la implementación y facilitar la orientación de conductores y peatones, el Departamento de Ingeniería de Tránsito desplegará un operativo de demarcación y adecuación de la señalética vertical en todo el perímetro. Los trabajos incluyen la instalación de 21 flechas indicadoras de sentido de circulación, 3 señales de nomenclatura vial y 3 carteles de contramano, además del retiro de carteles en desuso y el reemplazo, reubicación, nivelación y aplomado de las chapas de las esquinas.
Finalmente, se pidió a vecinos y automovilistas que transitan habitualmente por el barrio circular con precaución y prestar especial atención a la nueva señalización en cada cruce durante los primeros días de aplicación del esquema.