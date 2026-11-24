En el marco del Programa Padrinazgo de Espacios Públicos, esta semana comenzarán las obras de recuperación y puesta en valor del Parque Primavesi, a partir de un acuerdo con la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que eligió acompañar esta iniciativa como parte de la celebración de su 65° aniversario con un aporte que disfrutará la comunidad.

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La primera etapa de los trabajos estará centrada en el sector de juegos infantiles, donde se retirarán las estructuras existentes y se instalará un nuevo piso antigolpes, junto con juegos renovados destinados a los más chicos. El objetivo es generar un espacio de encuentro y recreación más seguro y accesible para las familias.

A su vez, la intervención contará también con el aporte de Víctor Alejandro Vega SA.

Por su parte, distintas áreas del Municipio acompañarán el proyecto con trabajos de mejora de la iluminación, forestación y poda. Junto con tareas destinadas a la recuperación de los muretes patrimoniales que forman parte de la identidad del parque y el emplazamiento de piezas con alto valor histórico.

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El plan de puesta en valor contempla, asimismo, mejoras en la cancha de básquet, la estación deportiva y la vereda perimetral sobre la calle Almafuerte, así como la reubicación de los foodtrucks.

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“Agradecemos muy especialmente a la Bolsa de Comercio por haber elegido celebrar sus 65 años junto a la ciudad”, destacó la directora de Restauración de Monumentos Históricos del Municipio, Costanza Addiechi.

“El Parque Primavesi se creó en 1952 en homenaje a quien dedicó gran parte de su vida a cuidar y embellecer los espacios de todos. Hoy, gracias a este padrinazgo, no solo recuperaremos un sitio que forma parte de nuestro patrimonio, sino que también podremos acercar a las nuevas generaciones la historia de quien tanto hizo por las plazas y paseos de Mar del Plata”, agregó.

Por otro lado y como parte del proyecto, se realizará un homenaje a Adolfo Primavesi en el sector central del parque, junto a las pérgolas y los bancos. La propuesta incluirá la participación de estudiantes y docentes a través del programa educativo “Guardianes de nuestra Historia”, quienes investigarán su vida y trayectoria para acercar su legado a quienes visiten este espacio público.

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Adolfo Primavesi, durante casi 22 años, estuvo al frente de la Dirección de Plazas y Paseos del Municipio, donde se destacó por su trabajo en el diseño, la forestación y el cuidado de las plazas fundacionales, así como por el emplazamiento y la conservación de esculturas.

Entre sus principales aportes se encuentran la creación del Parque San Martín y el Jardín Botánico, y la parquización del Paseo Dávila, el Cementerio de La Loma y el predio donde actualmente funciona el Campo Municipal de Deportes.

También tuvo un papel fundamental en el desarrollo del arbolado urbano, extendiendo la forestación desde el centro y las zonas residenciales hacia los barrios que comenzaban a crecer. Su labor le valió un amplio reconocimiento en todo el país.

Primavesi permaneció en sus funciones hasta el 24 de agosto de 1952, cuando falleció, dos días antes de cumplir 82 años. En aquella oportunidad se declaró asueto para que la comunidad pudiera acompañar sus restos. Semanas después, el 15 de septiembre, el entonces intendente Olegario Olazar elevó al Concejo Deliberante la propuesta de otorgarle su nombre al parque delimitado por las calles General Rivas, Juan José Paso, Urquiza y Almafuerte.