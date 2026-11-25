Un hombre de 79 años resultó herido esta tarde tras ser atropellado por un automóvil en la intersección de avenida Luro y calle España.

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De acuerdo con el parte de intervención del servicio de emergencias, el alerta ingresó a las 13:28, tras lo cual una ambulancia acudió al lugar para asistir al peatón embestido.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió un traumatismo en un miembro inferior, por lo que fue trasladada hacia la Clínica Luro para su correspondiente evaluación y atención médica.

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