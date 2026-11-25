La mamá de Zoe, una niña de Mar del Plata que atraviesa una difícil situación de salud, volvió a pedir ayuda para poder continuar con su tratamiento. A través de un mensaje, Mariel agradeció el acompañamiento recibido hasta el momento y apeló nuevamente a la solidaridad de quienes puedan colaborar o difundir la historia de su hija.

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“Sé que puede ser cansador ver siempre el mismo pedido, pero es la única manera que tengo para poder seguir adelante con todo esto, que cada día se hace más y más difícil”, expresó la mujer, quien reconoció que atraviesa un momento muy complejo y que no encuentra palabras para describir el dolor que vive como madre al no poder aliviar el sufrimiento de su hija.

En su mensaje, destacó especialmente la fortaleza de la pequeña, a quien definió como una guerrera por el esfuerzo que realiza todos los días para seguir adelante. “Ella todos los días le pone lo mejor de ella para seguir adelante, con una fuerza que no se explica. No tengo palabras para explicar lo que se siente como mamá no poder hacer nada para calmar su dolor”, manifestó.

La mujer también pidió que quienes conozcan la historia de Zoe la ayuden a compartirla y que acompañen a la familia con oraciones y palabras de aliento. “Una compartida, una oración, una palabra de aliento para nosotros vale un montón”, sostuvo.

Además, quienes tengan la posibilidad de colaborar económicamente pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria. La familia señaló que cualquier aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda para afrontar los gastos y sostener el tratamiento de la niña.

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La mamá de Zoe cerró su mensaje con un agradecimiento a todas las personas que acompañan a la familia y pidió que no dejen de difundir el pedido de ayuda.

Cómo colaborar con Zoe

Alias: Adriano31

Adriano31 Titular: Alejandro Adriano Luna

La familia también solicita compartir la campaña en redes sociales para que el pedido pueda llegar a más personas.