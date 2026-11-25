La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) realizó en el Teatro Auditorium su último acto de colación del año en la ciudad, instancia en la que 630 nuevos profesionales pertenecientes a nueve facultades recibieron su diploma universitario.

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Debido al elevado número de graduados, la ceremonia se organizó en dos turnos: el primero reunió a egresados de las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Humanidades y Derecho, mientras que el segundo estuvo destinado a quienes finalizaron sus carreras en Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Ingeniería, Medicina, Psicología y Ciencias Económicas y Sociales.

Ambas ceremonias fueron encabezadas por la rectora de la UNMDP, Mónica Biasone, junto al secretario académico, Fabián Cabria, y decanos de las distintas unidades académicas. La apertura incluyó la entonación del Himno Nacional, la proyección de un video institucional y la presentación musical del Cuarteto de Cuerdas integrado por Pablo José Albornoz, Milagros Cepeda, Juan Pablo Gez Carballo y Federico Dalmacio.

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En el primer acto brindó palabras alusivas el decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), Francisco Olivo, y habló en representación de los egresados Thomas Martín, licenciado en Ciencias Matemáticas y graduado distinguido con un promedio de 9,83.

En la segunda tanda, el mensaje de los decanos estuvo a cargo de la titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEyS), Esther Castro, en tanto que por los graduados se expresó Sofía Campana, licenciada en Terapia Ocupacional distinguida con un promedio de 9,48.

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Durante su discurso central, Biasone dedicó un tramo especial a los jóvenes que constituyen la primera generación universitaria en sus hogares, al señalar que “casi la mitad de quienes ingresan hoy a la universidad argentina son los primeros de su familia en hacerlo”, y subrayó: “Para quien es el primero, este título es mucho más que un papel, es la primera credencial de confianza que va a llevar en su vida, y muchas veces la única. Por eso cuidar la calidad de lo que certificamos no es una cuestión corporativa; es, antes que nada, una forma concreta de inclusión”.

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