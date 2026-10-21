El Programa Municipal de Salud para Veteranos de Guerra de la Secretaría de Salud de General Pueyrredon presenta esta mañana la jornada educativa y sanitaria Malvinas salva vidas todos los días en la Escuela de Educación Secundaria N° 211 Soldado Clase 62 Jorge Alberto Llamas (Magnasco 2179). La propuesta reúne a ex combatientes, integrantes de la Cruz Roja y artistas en una actividad que combina memoria histórica, prevención y capacitación en primeros auxilios.

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La iniciativa es organizada de manera conjunta con el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas (CESC), la Cruz Roja Argentina Filial Mar del Plata y el Teatro Sensorial a Oscuras MDP. El objetivo es transmitir el legado de Malvinas a las nuevas generaciones y brindar herramientas prácticas para actuar ante situaciones de emergencia.

Cada jornada se desarrollará a partir de tres ejes. En primer lugar, ex combatientes compartirán sus testimonios en primera persona sobre la formación en primeros auxilios durante el conflicto bélico. Además, la Cruz Roja dictará un taller práctico de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinado al alumnado.

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Por último, el Teatro Sensorial a Oscuras MDP presenta la experiencia inmersiva 74 días Malvinas, una propuesta artística orientada a acercar la historia del conflicto a los estudiantes a través de una experiencia sensorial.

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