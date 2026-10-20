El Instituto Superior de Formación Docente N°19 de Mar del Plata realizará el próximo miércoles 28 de octubre la 3ª Jornada de Difusión de Carreras 2027, una propuesta destinada a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario y buscan conocer las alternativas de formación docente para continuar sus estudios.

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La convocatoria está dirigida a alumnos de sexto año de establecimientos públicos, privados y municipales. El encuentro tendrá lugar en la sede del instituto, ubicada en Almafuerte 565, frente al Parque Primavesi, y contará con tres turnos para facilitar la participación de los interesados: de 09:00 a 11:00, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00.

Durante la jornada, los futuros egresados podrán dialogar con docentes y estudiantes de las distintas carreras, conocer los planes de estudio y obtener información sobre las propuestas académicas que ofrece la institución.

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La oferta incluye los profesorados de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Especial, además de las carreras de formación docente para el nivel secundario en Biología, Geografía, Inglés y Matemática.

La iniciativa busca acercar a los estudiantes a la educación superior y brindarles herramientas para elegir su futuro académico y profesional. Quienes deseen ampliar la información sobre las carreras pueden consultar el sitio oficial del ISFD N°19.

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