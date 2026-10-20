El ISFD N°19 realizará la 3ª Jornada de Difusión de Carreras 2027
La actividad se realizará el próximo miércoles 28 en la sede de Almafuerte 565. Habrá tres turnos para que estudiantes de escuelas públicas, privadas y municipales conozcan las carreras y conversen con docentes y alumnos de la institución.
El Instituto Superior de Formación Docente N°19 de Mar del Plata realizará el próximo miércoles 28 de octubre la 3ª Jornada de Difusión de Carreras 2027, una propuesta destinada a estudiantes que cursan el último año del nivel secundario y buscan conocer las alternativas de formación docente para continuar sus estudios.
La convocatoria está dirigida a alumnos de sexto año de establecimientos públicos, privados y municipales. El encuentro tendrá lugar en la sede del instituto, ubicada en Almafuerte 565, frente al Parque Primavesi, y contará con tres turnos para facilitar la participación de los interesados: de 09:00 a 11:00, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00.
Durante la jornada, los futuros egresados podrán dialogar con docentes y estudiantes de las distintas carreras, conocer los planes de estudio y obtener información sobre las propuestas académicas que ofrece la institución.
La oferta incluye los profesorados de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Especial, además de las carreras de formación docente para el nivel secundario en Biología, Geografía, Inglés y Matemática.
La iniciativa busca acercar a los estudiantes a la educación superior y brindarles herramientas para elegir su futuro académico y profesional. Quienes deseen ampliar la información sobre las carreras pueden consultar el sitio oficial del ISFD N°19.