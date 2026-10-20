Los trabajadores municipales de General Pueyrredon recibirán un aumento salarial del 5,8% con los haberes correspondientes a octubre, luego de que el Ejecutivo local formalizara las nuevas escalas remunerativas para las distintas dependencias comunales.

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La medida fue aprobada por la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda y alcanza tanto al personal de la Administración Central como a los empleados de los entes descentralizados.

El incremento se aplicará sobre los salarios de septiembre de 2026 y forma parte del mecanismo de actualización establecido previamente por el Municipio para acompañar la evolución de los precios.

Un ajuste vinculado con la inflación

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La recomposición salarial responde a lo dispuesto en el decreto 57/26, que contempla una actualización de los haberes equivalente a la inflación acumulada durante el tercer trimestre del año.

Para determinar el porcentaje, se tomaron como referencia los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo difundió el pasado 13 de octubre las cifras correspondientes a septiembre, lo que permitió completar el cálculo de la inflación registrada entre julio y septiembre y establecer el aumento del 5,8%.

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Qué trabajadores recibirán el incremento

La actualización comprende al personal de la Administración Central, del Ente Municipal de Deportes y Recreación, del Ente Municipal de Turismo y Cultura, del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

Además de los salarios básicos, la resolución establece nuevos valores para el Fondo Compensador, con vigencia desde el 1 de octubre.

Cómo se aplicará la suba salarial

El aumento no corresponde a un bono extraordinario ni a una suma fija, sino que representa una actualización porcentual sobre las remuneraciones del mes anterior.

Las nuevas escalas salariales quedaron detalladas en cuatro anexos que forman parte de la resolución administrativa.

Con esta medida, el Ejecutivo municipal formalizó la recomposición correspondiente al tercer trimestre de 2026, mientras que las áreas de liquidación de haberes deberán aplicar los nuevos valores en los salarios de octubre.