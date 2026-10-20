La escala del MS Seaventure en la Base Naval de Mar del Plata no solo reactivó el movimiento de turistas internacionales rumbo a la Antártida, sino que también encendió expectativas positivas dentro del ambiente portuario y náutico local.

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Tras la amarre del buque procedente de Montevideo, los referentes del sector destacaron la importancia de consolidar a la ciudad dentro de las rutas de perfil expedicionario.

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En diálogo con El Marplatense sobre el impacto de la llegada de la nave, el presidente de la Subcomisión de Yachting y Motonáutica del Club Náutico Mar del Plata, Roque Nobile, valoró la escala y remarcó la conveniencia de este modelo de embarcaciones para la infraestructura marplatense: "Es una muy buena noticia que ingrese un crucero. Quizás no del porte de los grandes cruceros, pero sí un crucero con pasajeros que recorren la ciudad. Es un inicio; prefiero algo así antes que un gran crucero. Me parece muy acertado. Hacen puerto aquí y después ya van a la Antártida, es importante".

La presencia del crucero forma parte de una prueba piloto que contempla al menos dos nuevas escalas programadas para 2027, posicionando a Mar del Plata como punto de recarga de insumos y embarque de pasajeros que llegan por vía aérea para sumarse a expediciones al continente blanco.

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