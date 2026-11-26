La CTA Autónoma manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el Hospital Houssay de Mar del Plata, donde, según denunció la organización sindical, un piso cuenta con numerosas camas que permanecen sin habilitar debido a la falta de personal.

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Desde la central obrera señalaron que esta situación se produce en medio de una crisis sanitaria, con listas de espera que continúan creciendo y cientos de pacientes que necesitan atención médica.

En ese contexto, la organización cuestionó al director del establecimiento, Pablo del Cid Vázquez, por una publicación en sus redes sociales en la que habló sobre por qué “a los lindos les va mejor”, mientras persisten las dificultades en el funcionamiento del hospital.

“¿Y los pacientes que esperan atención? ¿Y los trabajadores que faltan? ¿Y las camas que siguen sin poder utilizarse?”, expresaron desde el sector gremial.

La CTA Autónoma aseguró que viene denunciando esta problemática y reclamando soluciones concretas para garantizar el derecho a la salud. Asimismo, solicitó que las autoridades responsables de la gestión hospitalaria brinden respuestas ante la falta de recursos humanos y las demoras en la atención.

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“La salud no es un juego de redes sociales. La salud exige compromiso, trabajo y responsabilidad”, concluyeron desde la organización.