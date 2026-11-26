Este jueves comenzó una nueva edición del Black Friday en Mar del Plata, una propuesta organizada por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) que busca incentivar las ventas y ofrecer mejores oportunidades de compra a los consumidores.

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La iniciativa se desarrollará durante tres jornadas, del 26 al 28 de noviembre, mediante el trabajo conjunto de los comerciantes locales. El objetivo es favorecer el poder de compra de los vecinos y, al mismo tiempo, incrementar las ventas y mejorar la liquidez de los establecimientos participantes.

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, expresó: “Comenzamos una nueva edición del Black Friday buscando potenciar las ventas en los comercios locales, buscando que el consumo local quede en la ciudad de Mar del Plata, mejorando las oportunidades de compra de nuestros vecinos”.

Asimismo, destacó el crecimiento de la propuesta y la incorporación de nuevos establecimientos en cada edición. “Años tras año son más los comercios que se suman y brindan importantes oportunidades los días 26, 27 y 28 de noviembre”, señaló.

Al igual que en ediciones anteriores, los comercios adheridos ofrecerán descuentos de entre el 20% y el 50%. Los interesados podrán consultar las promociones y los establecimientos participantes a través de la página oficial www.blackfridaymdp.com.ar.

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