La histórica Canchita de los Bomberos de Mar del Plata dio un nuevo paso hacia su preservación como espacio público. Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto impulsado por el bloque de concejales radicales, encabezado por Ariel Bordaisco, para modificar las condiciones urbanísticas del predio e impedir su aprovechamiento inmobiliario.

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La iniciativa establece que la totalidad de los terrenos quede comprendida dentro del Distrito de Urbanización Parque – Canchita de los Bomberos, con indicadores de ocupación del suelo, construcción y densidad poblacional fijados en cero.

De esta manera, el lugar quedará destinado exclusivamente a actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas al aire libre. También se contempla la incorporación de juegos infantiles, senderos peatonales, circuitos aeróbicos, equipamiento comunitario y trabajos de forestación y parquización.

Tras la aprobación, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, celebró la decisión y destacó el trabajo conjunto entre los legisladores nacionales, los concejales y los vecinos del barrio.

“Desde el Senado de la Nación presentamos un proyecto de ley para que estas tierras sean transferidas gratuitamente al Municipio y, junto a nuestros concejales, trabajamos para avanzar en su protección urbanística, junto a los vecinos del barrio. Hoy hemos dado un paso muy importante”, expresó Abad.

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El próximo objetivo será continuar las gestiones ante las autoridades nacionales y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para concretar la cesión gratuita del predio a la Municipalidad de General Pueyrredon.

Por su parte, Bordaisco destacó que la aprobación permite avanzar hacia la concreción de un reclamo que los vecinos del sector mantienen desde hace décadas.

“Escuchamos a los vecinos, conocemos la historia de este lugar y queremos que allí haya una plaza, un espacio de encuentro, recreación y deporte para todo el barrio”, sostuvo Abad.

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Con la protección urbanística aprobada, el desafío será garantizar la transferencia de las tierras y consolidar la Canchita de los Bomberos como un espacio verde de acceso público para todos los marplatenses.