El Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por unanimidad una ordenanza que regula el servicio de traslado de animales de compañía hacia las postas municipales de castración gratuita, en respuesta a los reclamos vecinales por la concentración de turnos y las dificultades para acceder a las prestaciones sanitarias sin intermediarios.

Ads

La iniciativa incorpora el Capítulo IX a la Ordenanza Nº22.031, estableciendo nuevas reglas de habilitación, control vehicular y cupos de atención en los operativos gratuitos que lleva adelante el Departamento de Zoonosis.

La normativa crea el Registro Municipal de Prestadores de Servicios de Traslado de Animales de Compañía, de carácter obligatorio en todo el partido. Para inscribirse, los solicitantes deberán ser mayores de 18 años, acreditar domicilio real en General Pueyrredon, y contar con un vehículo habilitado y acondicionado para el transporte seguro, equipado con correas, arneses u otros sistemas de sujeción adecuados, o bien un tráiler provisto de caniles.

Puede interesarte

El Departamento de Zoonosis actuará como autoridad de aplicación y realizará las inspecciones técnicas sobre los rodados. Una vez aprobada la evaluación, otorgará una credencial habilitante y una oblea identificatoria con vigencia de dos años, renovables con certificado de libre deuda de infracciones, estableciendo además el cupo máximo de animales permitidos por viaje según las características del vehículo. El padrón será público en la web municipal y los prestadores actuales tendrán un plazo de 90 días corridos desde la promulgación para regularizar su situación.

Con el objetivo de evitar la acaparación de lugares en las jornadas sanitarias, la ordenanza prohíbe a los servicios de traslado organizar, reservar o concentrar turnos en operativos públicos gratuitos o subsidiados, y fija restricciones estrictas de acceso. Cada prestador inscripto podrá trasladar y presentar hasta dos animales por jornada y por operativo, sin importar la cantidad de acompañantes o vehículos que utilice.

Ads

Por otra parte, se garantiza la prioridad de atención a los vecinos que concurran de manera particular sin intermediarios. Cada persona identificada con su Documento Nacional de Identidad podrá acceder a un máximo de dos prácticas de castración cada seis meses, ya sea por cuenta propia o mediante un traslado. La utilización de terceros o prestanombres para eludir este tope será considerada una infracción grave.

Puede interesarte

Finalmente, el texto aprobado crea el Registro Municipal de Organizaciones No Gubernamentales con temática animal, que funcionará bajo la órbita de la Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas del cuerpo deliberativo. Las entidades y refugios debidamente inscriptos quedarán exceptuados del límite semestral por DNI, al igual que los casos debidamente fundados por Zoonosis ante programas específicos, animales comunitarios registrados, emergencias sanitarias o situaciones de vulnerabilidad social.

Ads