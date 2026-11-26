Más de 300 estudiantes de escuelas primarias de Mar del Plata participaron este jueves de la segunda edición de la jornada educativa “Prevención y Seguridad en Playas”, una propuesta que busca brindar herramientas para evitar accidentes en el mar y fomentar el autocuidado en los espacios costeros.

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El encuentro se desarrolló en el escenario deportivo de Playa Varese y estuvo coordinado por Defensa Civil y el cuerpo de Guardavidas. Durante la jornada, los alumnos participaron de distintas actividades didácticas y prácticas vinculadas con la prevención de ahogamientos, la interpretación de las señales de seguridad, la identificación de riesgos y los cuidados frente a la exposición solar.

La iniciativa también permitió conocer el trabajo que realizan los guardavidas y los organismos de emergencia ante situaciones de peligro en la playa.

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Los estudiantes recorrieron distintas postas de aprendizaje en las que recibieron información sobre herramientas de salvataje, primeros auxilios, cómo actuar ante emergencias y la realización de nudos básicos utilizados en tareas de rescate.

Además, guardavidas y aspirantes llevaron adelante un simulacro de salvamento, que permitió a los chicos observar el procedimiento y conocer los roles que intervienen durante una situación de emergencia. Posteriormente, se realizó una práctica supervisada en el agua para reforzar los conocimientos adquiridos.

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El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, destacó la importancia de acercar estas experiencias a los más chicos y señaló que los estudiantes se convierten en transmisores de los conocimientos que adquieren, ya que luego los comparten con sus familias.

En ese sentido, remarcó que estas jornadas permiten que los niños incorporen herramientas de prevención mientras disfrutan de una experiencia recreativa y educativa, fundamental para desenvolverse de manera segura durante el verano. La propuesta tuvo su primera edición el año pasado, cuando participaron más de 250 alumnos de las escuelas primarias EP Nº 2, EP Nº 62, EP Nº 45 y EP Nº 15.

En aquella oportunidad, estudiantes de 4º, 5º y 6º año realizaron actividades de reconocimiento de señalética, prevención de ahogamientos, identificación de situaciones de riesgo y simulacros de salvataje.

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A partir de esa experiencia, este año se volvió a desarrollar la iniciativa con una convocatoria mayor, con el objetivo de ampliar el alcance de la educación en seguridad acuática y promover hábitos responsables en las playas de Mar del Plata.