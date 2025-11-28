Buscan a los perros que atacaron a una mujer en Playa Varese

El responsable del departamento de Zoonosis, Daniel Gagliardo, manifestó que "son dos perros medianos, uno marrón y el otro marrón y blanco". Además, solicitaron a la población que en caso de tener información se comuniquen con el departamento de Zoonosis, Defensa Civil o el 911.