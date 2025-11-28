El EMDER abre el verano en Varese con la inauguración de la Playa Deportiva
La jornada es gratuita y se suspende por lluvia.
La jornada es gratuita y se suspende por lluvia.
Será durante enero, con charlas, exhibiciones y torneos abiertos al público, organizados por entidades deportivas locales y nacionales.
Está destinada a niños de 6 a 12 años y se desarrolla durante el verano en la Playa Deportiva Varese. Hay juegos de agua, actividades deportivas y acompañamiento profesional.
Continuará durante febrero en Playa Varese con Iniciación al Surf, Funcional Kids y el Primer Encuentro de Escuelas de Surf, con actividades gratuitas.
Lo señaló el jefe del Operativo de Seguridad en Playas y secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone. Durante el fin de semana pasado fue la playa en que más rescates se realizaron.
Especialistas del INIDEP realizaron un estudio, donde determinaron que las altas pleamares y los vientos registrados en los últimos días dieron lugar al fenómeno.
El responsable del departamento de Zoonosis, Daniel Gagliardo, manifestó que "son dos perros medianos, uno marrón y el otro marrón y blanco". Además, solicitaron a la población que en caso de tener información se comuniquen con el departamento de Zoonosis, Defensa Civil o el 911.