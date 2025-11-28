El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) realizará este sábado 29 una doble jornada en Bahía Varese: por un lado, el cierre de seis actividades que se desarrollan durante el año en los Polideportivos Barriales y distintas Escuelas Barriales; y por otro, la inauguración de la nueva temporada de la Playa Deportiva, que funcionará durante todo el verano con acceso libre y gratuito. En caso de lluvia, la actividad se suspenderá.

La propuesta deportiva comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 12.30, con una grilla exclusiva para alumnos y alumnas que participan de los programas del EMDER a lo largo del año. Durante la mañana, habrá Gimnasia General para adultos, Voley, Handball, Newcom, Karate y Surf, disciplinas que llegarán a su última clase del ciclo 2025 en este escenario costero.

Además del cierre anual, la jornada marcará el lanzamiento oficial de una nueva temporada de la Playa Deportiva del EMDER, un espacio que cada verano reúne a marplatenses y turistas con propuestas deportivas, recreativas y torneos abiertos.

Como es habitual, la Playa Deportiva funcionará de 8 a 20, con actividades gratuitas y otras que requieren inscripción previa a través de las redes de Deportes Mar del Plata (@deportesmgp). A lo largo del verano también se organizarán campeonatos y eventos oficiales que podrán disfrutarse sin costo.

La iniciativa busca promover la actividad física, el deporte comunitario y el uso saludable del espacio público, consolidando a Varese como uno de los puntos centrales del verano marplatense.

