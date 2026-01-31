La Playa Deportiva del EMDER mantiene su agenda de verano con nuevas actividades
Continuará durante febrero en Playa Varese con Iniciación al Surf, Funcional Kids y el Primer Encuentro de Escuelas de Surf, con actividades gratuitas.
Durante febrero, la Playa Deportiva del EMDER, con sede en Playa Varese, será nuevamente escenario de las Escuelas Deportivas de Verano, una propuesta impulsada por el Ente Municipal de Deportes y Recreación, a través de la Dirección General de Política Deportiva - Area Centros Deportivos Barriales, destinada a niños con acceso libre y gratuito.
En este marco, se mantienen los espacios de Iniciación al Surf los martes y jueves por la mañana. La categoría Espumeros, destinada a chicos de 6 a 9 años, se dictará de 08:30 a 09:50, mientras que Riders, para niños de 10 a 12 años, se desarrollará de 10:10 a 11:30.
Además, continuará la propuesta Funcional Kids, una actividad orientada al movimiento, el juego y la energía para niños de 6 a 12 años, que se realizará también los martes y jueves, de 09:00 a 10:00.
Asimismo, se llevará a cabo el Primer Encuentro de Escuelas de Surf el jueves 5, de 08:30 a 11:30, con el objetivo de promover el intercambio, la convivencia y el disfrute del deporte al aire libre.
Durante enero, los chicos participaron de las propuestas de Iniciación al Surf y Funcional Kids con una importante convocatoria, que se reflejó en la asistencia sostenida a lo largo del mes, luego de una preinscripción realizada en diciembre y una jornada de inscripción presencial con acompañamiento de las familias.
Las clases de surf se desarrollaron los martes y jueves, organizadas en dos grupos según edades: Espumeros, de 6 a 9 años, y Riders, de 10 a 12 años, en diferentes horarios. Cada encuentro contó con un equipo de docentes especializados y coordinadores, garantizando un acompañamiento permanente, seguro y de calidad.
Por su parte, Funcional Kids se llevó adelante en distintos turnos de lunes a viernes durante las mañanas de enero, con una asistencia promedio de entre 15 y 20 chicos por grupo. Las clases estuvieron a cargo de docentes y coordinadores que trabajaron el movimiento desde una perspectiva lúdica, fortaleciendo el desarrollo físico y la socialización.
El pasado jueves se realizaron los cierres especiales de enero tanto para Surf como para Funcional Kids, con jornadas abiertas que integraron a las familias, quienes pudieron presenciar el desarrollo de las actividades.
En el cierre de Surf, además de la práctica en el mar, se abordaron contenidos vinculados a la alimentación saludable, el cuidado de la piel mediante el uso responsable de protección solar, el conocimiento del equipamiento y tipos de tablas, y la lectura del mar como herramienta fundamental para una práctica segura. En el cierre de Funcional Kids se desarrolló un circuito de estaciones que combinó actividad física, juego y hábitos saludables, reforzando lo aprendido durante el mes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión