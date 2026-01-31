Durante febrero, la Playa Deportiva del EMDER, con sede en Playa Varese, será nuevamente escenario de las Escuelas Deportivas de Verano, una propuesta impulsada por el Ente Municipal de Deportes y Recreación, a través de la Dirección General de Política Deportiva - Area Centros Deportivos Barriales, destinada a niños con acceso libre y gratuito.

Ads

En este marco, se mantienen los espacios de Iniciación al Surf los martes y jueves por la mañana. La categoría Espumeros, destinada a chicos de 6 a 9 años, se dictará de 08:30 a 09:50, mientras que Riders, para niños de 10 a 12 años, se desarrollará de 10:10 a 11:30.

Además, continuará la propuesta Funcional Kids, una actividad orientada al movimiento, el juego y la energía para niños de 6 a 12 años, que se realizará también los martes y jueves, de 09:00 a 10:00.

Ads

Puede interesarte

Asimismo, se llevará a cabo el Primer Encuentro de Escuelas de Surf el jueves 5, de 08:30 a 11:30, con el objetivo de promover el intercambio, la convivencia y el disfrute del deporte al aire libre.

Durante enero, los chicos participaron de las propuestas de Iniciación al Surf y Funcional Kids con una importante convocatoria, que se reflejó en la asistencia sostenida a lo largo del mes, luego de una preinscripción realizada en diciembre y una jornada de inscripción presencial con acompañamiento de las familias.

Ads

Las clases de surf se desarrollaron los martes y jueves, organizadas en dos grupos según edades: Espumeros, de 6 a 9 años, y Riders, de 10 a 12 años, en diferentes horarios. Cada encuentro contó con un equipo de docentes especializados y coordinadores, garantizando un acompañamiento permanente, seguro y de calidad.

Puede interesarte

Por su parte, Funcional Kids se llevó adelante en distintos turnos de lunes a viernes durante las mañanas de enero, con una asistencia promedio de entre 15 y 20 chicos por grupo. Las clases estuvieron a cargo de docentes y coordinadores que trabajaron el movimiento desde una perspectiva lúdica, fortaleciendo el desarrollo físico y la socialización.

El pasado jueves se realizaron los cierres especiales de enero tanto para Surf como para Funcional Kids, con jornadas abiertas que integraron a las familias, quienes pudieron presenciar el desarrollo de las actividades.

Ads

En el cierre de Surf, además de la práctica en el mar, se abordaron contenidos vinculados a la alimentación saludable, el cuidado de la piel mediante el uso responsable de protección solar, el conocimiento del equipamiento y tipos de tablas, y la lectura del mar como herramienta fundamental para una práctica segura. En el cierre de Funcional Kids se desarrolló un circuito de estaciones que combinó actividad física, juego y hábitos saludables, reforzando lo aprendido durante el mes.