El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) informó que la Playa Deportiva de Varese continúa activa con propuestas deportivas para toda la familia, con acceso libre y gratuito, de 08:00 a 20:00, incluyendo eventos, clases y exhibiciones.

Entre las actividades destacadas, junto a la Playa Olímpica del Comité Olímpico Argentino, se desarrollarán charlas y acciones de difusión de lucha desde este miércoles 21 hasta el sábado 24, de 10:00 a 12:00, mientras que por la tarde habrá exhibiciones durante los cuatro días, de 16:30 a 18:00.

Además, se realizará el Torneo Abierto Nacional de Beach Hockey los días 23, 24 y 25 de 09:30 a 12:00 y de 16:00 a 18:30, con seis partidos en cada turno. El evento es organizado por la Asociación Amateur Marplatense de Hockey y la Federación Bonaerense de Hockey.

La modalidad de Beach Hockey se caracteriza por el uso de una pelota de goma de mayor tamaño que la bocha de césped y palos adaptados a la superficie de arena. El torneo se disputará en una fase de zonas, seguida de cruces y finales, con partidos de 20 minutos de duración.

Al mismo tiempo, la primera etapa del Circuito Local de Beach Volley se jugará el sábado 24 y el domingo 25 en la Playa Deportiva de Varese, con acceso libre y gratuito, de 08:00 a 19:00.

