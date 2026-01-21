El Municipio puso en marcha una nueva edición del Programa Mar de Chicos, una propuesta destinada a niños de 6 a 12 años de distintos barrios de la ciudad, que se desarrolla durante los meses de verano en la Playa Deportiva de Varese.

La iniciativa es impulsada a través de la Dirección de Niñez y Juventud, en conjunto con el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), y se lleva adelante de manera ininterrumpida desde hace 19 años, con el objetivo de brindar un espacio lúdico, recreativo y de integración.

En el inicio de la temporada participaron chicos de la Asociación Civil 23 de Septiembre, del barrio San Jorge, La Herradura y del Hogar Convivencial Francisco Saverio Scarpatti. Las actividades se desarrollan los martes y jueves, e incluyen juegos de agua y propuestas deportivas coordinadas por profesores de Educación Física, con la asistencia permanente de guardavidas.

A lo largo de enero, el programa contará con la participación de instituciones de los barrios El Boquerón, Hipódromo y del programa Envión Dorrego, entre otros espacios comunitarios.

En tanto, durante febrero se sumarán niños del Envión Batán, la ONG CILSA y los hogares Arenaza, Gayone y Scarpatti, ampliando el alcance de esta iniciativa que promueve el juego, el encuentro y el disfrute del espacio público durante el verano.

