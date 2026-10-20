Mar del Plata tendrá este martes 20 de octubre una jornada con condiciones meteorológicas relativamente estables, aunque el viento volverá a convertirse en uno de los protagonistas. Después de varios días marcados por el frío y la inestabilidad, el pronóstico anticipa una mejora, con algunos períodos de sol y sin precipitaciones previstas.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16. El comienzo del día estará acompañado por un ambiente fresco y cielo con nubosidad variable, por lo que será necesario contar con abrigo durante las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las condiciones permitirán algunos momentos de sol, aunque las nubes continuarán presentes en distintos períodos. Durante la tarde se espera el tramo más templado de la jornada, con temperaturas cercanas a la máxima prevista.

Sin embargo, el viento podría complicar los planes al aire libre. Soplará predominantemente del noreste y aumentará su intensidad hacia la segunda mitad del día. Durante la tarde y la noche podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, especialmente perceptibles en los sectores costeros y espacios abiertos.

En cuanto a la humedad indica valores variables, de aproximadamente el 69% al 87% según el momento del día. Los porcentajes más elevados se esperan durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con una disminución hacia el mediodía.

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Por otra parte, no se prevén precipitaciones significativas para este martes, por lo que el paraguas podría quedar guardado. De todos modos, la combinación de viento y temperaturas moderadas podría generar una sensación térmica inferior a los valores registrados.

De cara a los próximos días, el SMN anticipa una tendencia hacia temperaturas más agradables, con máximas que podrían alcanzar los 18 grados el miércoles, 19 el jueves y 20 el viernes.

Así, Mar del Plata tendrá un martes que invitará a aprovechar los momentos de sol, aunque con una recomendación sencilla: salir con una campera a mano, porque el viento todavía no parece dispuesto a tomarse vacaciones.

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