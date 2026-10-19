La Municipalidad de General Pueyrredón, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, anunció una nueva edición del Club de Chicas Programadoras, que tendrá lugar de lunes y miércoles a partir del 26 de octubre, de 16 a 18hs en ATICMA, en Chaco 1670.

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En esta nueva convocatoria, la propuesta consiste en un Game Lab, un espacio donde las participantes podrán transformar sus ideas en videojuegos reales. En total serán 24 horas de aprendizaje práctico, colaborativo y a la medida de quienes recién empiezan.

Durante el desarrollo de las jornadas, que tendrán una duración de seis semanas, las participantes de entre 13 y 18 años utilizarán App Inventor, Scratch y Pilas Engine, tres herramientas pensadas para crear de forma visual e intuitiva.

A su vez, aprenderán a convertir sus conceptos en juegos interactivos y divertidos y a descubrir que programar también es una manera de expresar su creatividad.

La iniciativa es llevada adelante por la Dirección de Economía del Conocimiento y se realiza por quinto año consecutivo. En este, ya se capacitaron 230 niñas y buscan seguir acercando a más jóvenes al mundo de la tecnología.

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El Club promueve el aprendizaje entre pares, el acompañamiento de mentoras y el intercambio de experiencias. Al mismo tiempo, contribuye a derribar estereotipos de género, despertar vocaciones tecnológicas y generar nuevas oportunidades de formación en un sector estratégico para el desarrollo local.

Quienes deseen en anotarse y participar podrá anotarse en: bit.ly/ClubChicasProgramadoras2026

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