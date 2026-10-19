Con la mirada puesta en la próxima temporada de verano, la Municipalidad de General Pueyrredon comenzó a intensificar los trabajos de mantenimiento y recuperación de las casillas de guardavidas distribuidas a lo largo de la costa marplatense. Las intervenciones buscan garantizar que las instalaciones utilizadas por el personal de seguridad en playas estén en condiciones para recibir a los miles de turistas y residentes que concurren al frente costero durante los meses de mayor actividad.

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A través de la Secretaría de Seguridad, el Municipio lleva adelante distintas tareas de construcción, reparación y acondicionamiento de las estructuras y sus bases, algunas de las cuales sufrieron daños por la acción del mar y las condiciones climáticas.

Uno de los sectores donde se concentran los trabajos es Playa Popular, donde se encuentra en construcción la casilla número dos de guardavidas. La intervención forma parte de las mejoras previstas en uno de los balnearios más concurridos del centro de la ciudad.

En Punta Iglesia, por su parte, se realizaron reparaciones y trabajos de construcción sobre la base que sostiene la casilla, con el objetivo de recuperar las condiciones necesarias para su utilización durante la temporada estival.

Una de las intervenciones más importantes tuvo lugar en el sector del Museo MAR, donde fue necesario reconstruir una casilla que había sido arrastrada por el mar. La estructura fue recuperada como parte de las tareas destinadas a restablecer los puestos de vigilancia costera.

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En tanto, en Costa del Sol ya se encuentra en preparación la base de una de las casillas, cuya instalación está prevista para esta semana.

Las obras también se extenderán hacia el sur de Mar del Plata. Según informaron desde el Municipio, se proyectan trabajos de acondicionamiento en Punta Mogotes y Playas del Sur, además de otros sectores que requieren tareas de mantenimiento antes de la llegada del verano.

Estas intervenciones forman parte de la preparación de la infraestructura utilizada por los guardavidas, quienes cumplen un papel fundamental en la prevención de accidentes y la asistencia a bañistas a lo largo del frente costero.

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Con el avance de las reparaciones, el Municipio busca llegar al inicio de la temporada con los puestos de vigilancia acondicionados y en condiciones de acompañar el funcionamiento del servicio de seguridad en las playas de Mar del Plata.