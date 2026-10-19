El Municipio de General Pueyrredon realiza reparaciones en la Casa sobre el Arroyo, uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de Mar del Plata, luego de detectar problemas de humedad y filtraciones. Según explicó a El Marplatense, Francisco Taverna, director de Cultura, las fallas se agravaron al retirar las baldosas que cubren el techo.

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“Lo primero que hay que aclarar es que esta es la única obra pública que hizo el gobierno Alberto Fernández en Mar del Plata y que esto no tendría que estar sucediendo hoy si la obra se hubiese hecho bien”, sostuvo Taverna.

El funcionario señaló que inicialmente habían detectado manchas de humedad en el cielo raso y pintura corrida en las aberturas. Por ese motivo, presentaron un informe ante la Comisión Nacional de Monumentos y solicitaron autorización para realizar las tareas. Sin embargo, al comenzar los trabajos encontraron problemas más graves en la construcción de la cubierta.

“Nos encontramos con una situación muchísimo más grave, que es que no se habían utilizado los materiales que correspondían”, afirmó. Según detalló, se habían utilizado materiales reciclados para generar la pendiente, además de baldosones rotos y bolas de cemento que no cumplían la función necesaria en la losa.

Taverna también advirtió que esos materiales habían terminado obstruyendo los desagües pluviales. Tras comunicar lo encontrado a la Comisión Nacional de Monumentos, el equipo de mantenimiento del EmturyC comenzó a trabajar para solucionar los inconvenientes.

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Las tareas comprenden el retiro de los baldosones, la intervención en los desagües pluviales y el aislamiento de la losa para evitar nuevas filtraciones. “Estamos corrigiendo lo que en su momento se tendría que haber hecho bien para que esto no suceda”, concluyó el funcionario.