Mar del Plata comenzará este lunes 19 de octubre con un panorama meteorológico algo más alentador, aunque la primavera todavía no terminará de instalarse. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una temperatura mínima de 6°C y una máxima de 16°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayor presencia de nubes hacia la tarde.

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Durante las primeras horas del día podrían registrarse bancos de neblina, mientras que el termómetro se mantendrá en valores bajos. Hacia la mañana, la temperatura rondará los 11°C, con vientos provenientes del sector norte a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde se espera el momento más templado del lunes, cuando la temperatura alcance los 16°C. Sin embargo, el cielo estará mayormente nublado y el viento del norte ganará intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Para la noche, el SMN anticipa un nuevo descenso térmico, con registros cercanos a los 6°C. El viento rotará hacia el noreste y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias durante ninguna de las franjas horarias del lunes, por lo que el paraguas podría quedar guardado después de varios días de condiciones poco favorables.

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Respecto de la humedad, los datos meteorológicos difundidos para la ciudad indican valores cercanos al 85% durante la mañana, un nivel elevado que podría favorecer la sensación de ambiente húmedo en las primeras horas. La visibilidad, en términos generales, se mantendría en buenas condiciones una vez disipada la posible neblina.

De esta manera, el comienzo de la semana ofrecerá una mejora moderada respecto de las jornadas anteriores. Aunque las nubes continuarán presentes y las mañanas seguirán siendo frías, la ausencia de precipitaciones y el ascenso de la temperatura permitirán disfrutar de condiciones algo más agradables en la ciudad.

La recomendación para quienes deban salir temprano será mantener el abrigo a mano, mientras que durante la tarde podría alcanzar con una campera más liviana. La primavera, por ahora, parece decidida a regresar, aunque sin demasiadas apuradas.