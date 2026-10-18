El Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad, intervino ante una picada no autorizada en la vía pública detectada durante recorridas de prevención en la ciudad.

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El episodio se desencadenó en el cruce de la avenida Monseñor Zabala y la calle Ayacucho. En dicho lugar, dos vehículos que se encontraban detenidos ante un semáforo iniciaron una competencia a alta velocidad inmediatamente después de que la señal de tránsito habilitara la luz verde.

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Frente a la infracción, los agentes iniciaron un seguimiento coordinado con los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), logrando interceptar a ambos rodados en distintos sectores de la zona norte: un Volkswagen Fox fue detenido a la altura de Monseñor Zabala y Strobel, mientras que un Volkswagen Voyage fue interceptado en la intersección de Rizzutto y avenida Constitución.

Como resultado de las actuaciones correspondientes, las autoridades procedieron al secuestro de los dos automóviles por participar activamente en competencias de velocidad no autorizadas en la vía pública.

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