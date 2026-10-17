La Municipalidad de General Pueyrredon reparó 87 cuadras, limpió microbasurales y recolectó restos de poda en más de 80 domicilios durante los últimos 30 días en Batán y localidades de la zona. Además, llevó adelante trabajos de mantenimiento en plazas, instituciones y otros espacios públicos, a través de la Delegación Batán, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana.

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Los trabajos incluyeron la reparación y el engranzado de calles para mejorar la circulación, además de tareas de limpieza y saneamiento en distintos sectores.

Los equipos y las maquinarias municipales intervinieron en calles de Batán como Francisco Canaro, Catulo Castillo, Azucena Maisani, Nápoles, Puán, Razzano, Celedonio Flores, Juan D’Arienzo, Moisés Lebensohn, Fitte, Soler, Carasa de Las Dos Marías, General San Martín, Las Alamedas y la calle 157 de ese barrio.

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También se realizaron trabajos en las calles 41, 42 y 43, además de las calles 45, Juan Pereda y Luis Leloir.

En Parque Hermoso, las tareas de reparación se concentraron en las calles Olegario Olazar, Antonio Vignolo y Juana Moro, donde los trabajos continuaban.

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Por otra parte, los agentes municipales realizaron tareas de limpieza y saneamiento de microbasurales en las calles 122 y 121 de El Colmenar, y en las calles 35, 27 y 56, Héroes de Malvinas y Las Charitas. También intervinieron en Violeta Parra y Eva Duarte de Perón, en Batán.

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En esa localidad, además, recolectaron restos de poda en 50 domicilios. En algunos casos, las tareas se realizaron en conjunto con el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

Los trabajos también comprendieron el mantenimiento de la bicisenda y las banquinas de la ruta 88, así como de las plazas de los barrios El Morrito y Las Lomas, Carlos Gardel, 17 de Octubre, Martín Miguel de Güemes y Central de Batán.

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Además, se realizaron tareas en El Timbó, la Plazoleta de la Amistad, el Skatepark, el Jardín Municipal Nº27, la Escuela Municipal de Formación Profesional Nº7, el Centro de Atención Primaria de la Salud de El Boquerón, el Monumento al Ciclista y Casa del Niño La Ardillita.