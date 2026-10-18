Mar del Plata tendrá este domingo 18 de octubre una jornada más parecida al invierno que a la primavera. En pleno Día de la Madre, el frío volverá a ser protagonista, con temperaturas bajas, abundante nubosidad y condiciones poco favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 8 grados, mientras que la máxima alcanzará apenas los 10 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día, con un ambiente fresco que se extenderá hasta la noche.

Durante las primeras horas de la mañana no se descartan algunas precipitaciones aisladas. Sin embargo, las condiciones tenderían a estabilizarse con el correr de las horas, aunque sin una mejora significativa de la temperatura.

En cuanto al viento, se esperan velocidades cercanas a los 20 kilómetros por hora, provenientes del sector sur. Esta circulación de aire frío podría provocar una sensación térmica inferior a los valores registrados por los termómetros, especialmente en las zonas costeras.

Por su parte, la humedad se ubicará alrededor del 81%, lo que contribuirá a mantener un ambiente húmedo y fresco durante las primeras horas de la jornada.

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Para la tarde se prevé que la nubosidad continúe dominando el cielo marplatense, con temperaturas que difícilmente superen los 10 u 11 grados. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender y persistirán las condiciones frescas.

De esta manera, el domingo del Día de la Madre llegará con poco calor y escasas posibilidades de disfrutar del sol, por lo que el abrigo será un aliado indispensable para quienes tengan previsto salir a celebrar.